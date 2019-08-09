Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке уровня радиации после взрыва

С сайта администрации Северодвинска Архангельской области удалили информацию о повышении уровня радиации после взрыва на военном полигоне. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сообщение, опубликованное в четверг, 8 августа, в настоящий момент недоступно. Представители пресс-службы объяснили это тем, что ситуацией занимается Министерство обороны России. «Это в их компетенции», — отметили они.

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В сообщении властей Северодвинска говорилось, что после взрыва на военном полигоне 8 августа в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона. После этого он начал снижаться. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозиверта в час. Максимально допустимое значение — 0,6 микрозиверта в час.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса.

По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем.

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