Обмен интимными фотографиями превратили в увлекательную игру

Пользовательница Twitter Моника Эскаланте (Monica Escalante) нашла способ разнообразить привычный обмен фотографиями обнаженных частей тела между сексуальными партнерами, сообщает BuzzFeed News.

Она предложила присылать возлюбленным пазл фотографии, чтобы не сразу, а лишь собрав его, можно было увидеть долгожданный снимок. 18-летняя поклонница такого вида общения отметила, что ее парень был в восторге от такого развлечения.

Эскаланте рассказала, что вместе с друзьями для создания подобных эротических пазлов пользуется приложением Wit Puzzles уже около года. «Я как-то подумала, если он хочет фото моей попы, то я его заставлю попотеть перед тем, как ее получить», — объяснила она.

Твит стал популярным в соцсети, набрав более более 56 тысяч лайков и почти 12 тысяч ретвитов. Некоторые комментаторы писали, что их партнер не сразу понял, в чем идея пазла. Другой пользователь шутил, что почувствовал себя стариком после предложения собрать пазлы, хоть и эротические.

Однако большинство юзеров оценили новое сексуальное развлечение. «Я получаю личные сообщения от девушек и парней, пробующих это. Рада, что им нравится так проводить время», — заключила Эскаланте.

Ранее сообщалось, что австралиец Митчелл Бриндли опубликовал в сети интимные снимки своей бывшей девушки, но избежал тюрьмы.

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