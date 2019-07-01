Девушка захотела прислать интимные фото незнакомцам и застала бойфренда врасплох

Парень на Reddit попросил совета, так как узнал о странном желании своей девушки. Она захотела отправить фотографии своих ног незнакомым мужчинам, и ему это не нравится.

По словам 17-летнего парня, он уже поссорился с 18-летней возлюбленной, но она не видит в этом проблемы. Молодой человек спросил, прав ли он, что недоволен таким поведением любимой. Многие пользователи удивились, что девушка решила отправить снимки своих ног посторонним, напомнив, что подобное можно воспринимать в первую очередь как сексуальную фантазию.

«Звучит невероятно, это же почти что отправлять свои голые фото», — заметил Romanjesus2. Юзер iconoclast63 посоветовал парню оценить, готов ли он смириться с этим и продолжать отношения с этой девушкой. «Если чувствуешь себя неуверенно из-за этого, то будущего у тебя с ней не будет», — объяснил он.

Ранее пользователи сети осудили девушку со смертельной болезнью за то, что она захотела встречаться с другими людьми, при этом оставаясь в отношениях со своим парнем.

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