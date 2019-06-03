Смертельно больную девушку осудили за желание свободных отношений

Пользователи сети осудили девушку со смертельной болезнью за то, что она захотела встречаться с другими людьми, при этом оставаясь в отношениях со своим парнем. Свою историю она рассказала на Reddit.

По словам автора поста, она узнала о своем диагнозе три месяца назад. Когда парень спросил ее, как она хочет провести оставшийся год, девушка ответила, что намерена отправиться путешествовать в одиночестве и испытать на себе жизнь человека, не связанного отношениями, но при этом не расставаться с возлюбленным. «Мы с ним вместе еще со школы, а сейчас нам уже под 30. Вся моя жизнь была построена вокруг него. Я следовала за ним по стране, если ему нужно было поступить в университет или сменить работу. И мне этого было достаточно, потому что я люблю его», — объяснила она.

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Пользовательница написала, что ее план расстроил парня, но он отнесся к нему с пониманием. Однако девушка призналась, что ее саму терзают угрызения совести, поэтому она захотела узнать мнение других по этому вопросу. Большинство юзеров сошлись на том, что героиня поста имеет право прожить остаток своей жизни, как она хочет, но при этом ей не стоит мучить ее молодого человека. «Брось его. Твоя смерть не означает, что ему нужно проводить этот год, думая о том, как его любимая занимается сексом с другими мужчинами», — советовал один из комментаторов.

Многие считали, что девушка принимает неверное решение. «Твои новые знакомые не будут ценить тебя. Обычно люди стремятся провести время перед смертью с самыми близкими», — считал Avocado_dip. Пользователь Eulerious также встал на сторону парня, попытавшись представить, насколько сложно ему будет перенести мысль о том, что его любимая решила провести свой последний год не с ним.

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