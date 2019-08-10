Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения», — заявила Павлова и добавила, что он снимается на «Беларусьфильме».

В июне актер Сергей Марочкин выложил в своем блоге пост о том, что до 2014 года Пашинин появлялся в российских фильмах и сериалах, однако затем отправился участвовать в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины. Как утверждается в публикации, позднее его коллега остался без денег, нанялся разнорабочим и чистил снег.

В посте также говорится, что в украинские проекты его не брали, так как «Пашинин еще в начале творческого пути был остр на язык и часто проявлял себя в скандалах с коллегами». «Так зачем было начинать все это? Он зарабатывал в России отличные деньги, работал с лучшими режиссерами и мог добиться небывалых высот. Потом он мог проявиться в украинском кино, но и там он себя уничтожил сам», — написал Марочкин.

В октябре 2010 года Пашинин пригрозил украинским спецслужбам покончить с собой и пожаловался на слежку с их стороны. «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают», — заявил он.

Пашинин принимал участие в боевых действиях в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА, сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в таких российских картинах, как «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота».

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