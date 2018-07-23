Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны

Российский актер Анатолий Пашинин, принимающий участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины на стороне Киева, рассказал журналистке Соне Кошкиной о том, что получает колоссальное удовольствие от участия в боях. Видеозапись интервью с Пашининым опубликована на YouTube.

По словам актера, он получает «огромное удовольствие» от того, что остается живым после обстрелов. «Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого... (...) Ты вообще не думаешь о страхе», — сказал актер.

Пашинин добавил, что обрел на войне оружие, и «это — волшебное чувство».

В июне Пашинин признался, что воюет в Донбассе ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи. По словам актера, он не занимается построением национального государства на Украине и над этим должны работать молодые парни, которым по 19 лет.

Пашинин воевал в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА, сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в таких российских картинах, как «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». В 2014 году он переехал на Украину и в августе 2017-го пошел воевать добровольцем в батальон «Украинской добровольческой армии» под командованием Дмитрия Яроша.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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