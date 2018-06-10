Бывший СССР
 
Последние новости
Крымчане пожаловались на давление извне
На «Кинотавре» объявили победителей
ЦСКА седьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ
Месси обвинил Мадрид в своих проблемах
Актер Джексон Оделл умер в 20 лет
Московские трамваи избавят от турникетов  
Макгрегору отказали в победе над Нурмагомедовым
На Украине рассказали о сроках возвращения Крыма и Донбасса
Роналду оценил Россию
Новости партнеров

Воюющий в Донбассе российский актер объяснился

Перейти в «Мою Ленту»

Российский актер Анатолий Пашинин воюет в Донбассе ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

По словам Пашинина, он не занимается построением национального государства на Украине. Актер отметил, что этим должны заниматься молодые парни, которым по 19 лет.

«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — добавил актер.

Пашинин воевал в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА) и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в российских картинах «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». В 2014 году он переехал на Украину и в августе 2017-го пошел воевать добровольцем в батальон «Украинской добровольческой армии» под командованием Дмитрия Яроша.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Новые русские сенсации»: «Мертвые души Порошенко»
Составлен список критикующих Россию актеров
Воевавший на стороне Украины российский актер Пашинин уехал с передовой
Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня

Вскрыли консервы

На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
21:08 9 июня

Появились подробности избиения россиянина толпой грузин-русофобов

23:19 7 июня

На Украине заявили о потере контроля над Одессой

19:02Сегодня

На Украине рассказали о сроках возвращения Крыма и Донбасса

Бывший СССР00:06 7 июня
Виды Даугавпилса, Латвия

«Эта публика бесстыдно лжет»

В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
20:32 9 июня

В Грузии 30 человек избили российского туриста

13:07 7 июня

В Белоруссии начались чистки от коррупционеров

06:16Сегодня

Голодающий украинский режиссер похвалил свою тюрьму

Бывший СССР00:0127 мая

Синдром Донбасса

Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
19:48 9 июня

Постсоветские республики пожалуются США на Россию

11:31 7 июня

В российском списке «эстонских русофобов» не оказалось русофобов

23:43 9 июня

Избитый в Грузии россиянин попросил не приплетать политику

Россия
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Страна пустеет изнутри»
Горожане бегут из городов. Это спасет Россию от развала
Уволенную за фото в купальнике учительницу позвали обратно
Появилось видео с места столкновения автобуса и поезда под Орлом
Половина россиян не запомнили название праздника 12 июня
Директор лагеря отправил детей прятаться в лесу от прокуроров
Все материалы
Мир
Белый господин
Он мог объединить Америку и прекратить кровавые погромы. Его застрелили и забыли
Завод BMW загорелся
Спонсора Brexit уличили в связях с Россией
Фигуранты «кокаинового дела» попросили Россию о помощи
Путин назвал главных борцов с терроризмом
Путин ответил на призыв вернуть G8
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Все материалы
Бывший СССР
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Появились подробности избиения россиянина толпой грузин-русофобов
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
На Украине рассказали о сроках возвращения Крыма и Донбасса
В Грузии 30 человек избили российского туриста
Голодающий украинский режиссер похвалил свою тюрьму
Все материалы
Экономика
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Названы самые дорогие для содержания госслужбы
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США
Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина
«Аэрофлот» в День России проведет среди пассажиров традиционный фотоконкурс
В России закупят украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских
Все материалы
Силовые структуры
Первый рэкетир Союза
Он наводил ужас на Москву и плевал на понятия
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Французский суд приговорил выходца из Чечни к 20 годам тюрьмы за убийство
Улюкаев будет отбывать наказание вместе с рецидивистами
Петербуржец с ножом заблокировал людей в поезде метро
Бывший глава УФСИН по Ростовской области умер под следствием
Все материалы
Наука и техника
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
В китайском беспилотнике разглядели истребитель шестого поколения
В США выявили новую опасную инфекцию
Названа главная опасность кухонных полотенец
Найдены три двойника Земли
Все материалы
Спорт
Финальный матч первенства России 1912 года. Встречаются сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Лан, прорвавшись, очутился лицом к лицу с голкипером Борейша, который, не ожидая удара, сам выбегает на мячИмперский матч
Русский футбол родился, чтобы отвлечь рабочих от революции и пьянства
Роналду оценил Россию
Макгрегору отказали в победе над Нурмагомедовым
Роналду рассмешили русские традиции
Новые правила фигурного катания посчитали направленными против Загитовой
Овечкин искупался в фонтане
Нурмагомедов подерется с Макгрегором
Все материалы
Культура
Терпилы и бесы
«Кинотавр-2018»: сеансы экзорцизма от Константинопольского и Твердовского
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«В России больше свободы, чем кажется»
В театре он ставит опыты над зрителями и строит бесполого робота
Спалившего Банк Франции художника Павленского оставили под бессрочным арестом
Уроженца Украины Гошу Куценко зачислили во враги Украины
Умер звезда «Сибириады» Игорь Охлупин
Скончалась актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный»
Все материалы
Интернет и СМИ
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Facebook снова поймали на тайных сливах данных
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Мужчина продал невинный снимок в фотобанк и прослыл зоофилом
Все материалы
Ценности
Великолепный тиран
Павильон для обрезания и зоопарк султана Сулеймана
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Доступные трофеи
Вещи, на которые спортивные фанаты не пожалеют денег
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Жена принца Гарри пришла на парад в неподобающем виде
Ратаковски отпраздновала день рождения в откровенном комбинезоне
Трамп запретил Nike давать иранцам бутсы для ЧМ
Все материалы
Путешествия
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
В аэропортах появится удобное место для сна
Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Десять россиян унесло в море в Черногории
Все материалы
Из жизни
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
Младенец остался без ноги из-за рассеянной медсестры
Обладательница многомиллионного выигрыша явилась за деньгами в маске
Сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц и заполонили грузинскую свалку
«Болезнь» цивилизации
Почему человек нуждается не только в натуральной пище, но и в пробиотиках
Все материалы
Bugatti для «бедных»
Показан Bugatti Chiron, который в 8 000 раз дешевле оригинала
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
В Россию приедут китайские электромобили из Белоруссии
Появились первые фотографии Mercedes-Benz GLE нового поколения
У хэтчбека Sandero Stepway появилась бюджетная версия
Все материалы
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Названы три города России с дорожающими квартирами
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Россия установила новый ипотечный рекорд
Россияне назвали параметры идеального жилья
Все материалы