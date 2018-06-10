Воюющий в Донбассе российский актер объяснился

Российский актер Анатолий Пашинин воюет в Донбассе ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

По словам Пашинина, он не занимается построением национального государства на Украине. Актер отметил, что этим должны заниматься молодые парни, которым по 19 лет.

«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — добавил актер.

Пашинин воевал в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА) и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в российских картинах «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». В 2014 году он переехал на Украину и в августе 2017-го пошел воевать добровольцем в батальон «Украинской добровольческой армии» под командованием Дмитрия Яроша.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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