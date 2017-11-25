Воевавший на стороне Украины российский актер Пашинин уехал с передовой

Российский актер Анатолий Пашинин, участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, покинул передовую ради съемок в новом фильме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский националист Дмитро Корчиньский, передает телеканал «Звезда».

Фильм будет называться «Посттравматическая рапсодия», по словам актера, «это будет шедевр». Комментируя свой отъезд с передовой в Киев, Пашинин сказал, что в расписании съемок не нашлось времени для участия в боевых действиях, и посетовал, что он не получит орденов и не совершит подвигов — все это останется для его «боевых товарищей».

Пашинин воевал в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА) и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в российских картинах «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». В 2014 году он переехал на Украину и в августе 2017-го пошел воевать добровольцем в батальон «Украинской добровольческой армии» под командованием Дмитрия Яроша.