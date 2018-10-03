СБУ оценила угрозы актера Пашинина

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала угрозы российского актера Анатолия Пашинина, участвующего в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, «забрать с собой на тот свет» несколько сотрудников ведомства. Слова спикера СБУ Елены Гитлянской приводит «Обозреватель».

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — сказала она. Также Гитлянская указала, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства.

Актер рассказал, что его телефон прослушивается сотрудниками СБУ, а сам он регулярно получает от них угрозы. «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают», — поведал он.

Кроме того, к Пашинину якобы приходил агент спецслужб — «гомосексуального вида юноша с такой мерзкой походкой», который намекал на то, что актеру следует покончить жизнь самоубийством. Пашинин пригрозил, что один на тот свет не уйдет. «Я не дам вам на себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков», — уточнил актер.

Пашинин принимает участие в боевых действиях в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА, сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в таких российских картинах, как «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». На Украину он перебрался в 2014 году.

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