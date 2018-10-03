Воюющий за Киев актер Пашинин рассказал о готовности покончить с собой из-за СБУ

Мы не можем публиковать выступление Пашинина или ссылку на него из-за российского законодательства, запрещающего обнародовать видео, содержащие символику запрещенных в России организаций, или давать ссылку на них. Однако кадры можно найти на видеохостинге YouTube.

Российский актер Анатолий Пашинин, участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, пригрозил украинским спецслужбам покончить с собой.

«Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!, — сказал актер, добавив, что кольца висят не только на связках ключей. — Подходите, берите. Но я не дам вам на себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков».

Также актер пожаловался на слежку за ним со стороны украинских спецслужб. «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают», — заявил он.

В июле Пашинин признался, что получает колоссальное удовольствие от участия в боях. «Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого... (...) Ты вообще не думаешь о страхе», — сказал он. За месяц до этого он рассказал, что что воюет в Донбассе ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи.

Пашинин воевал в составе восьмого батальона «Украинской добровольческой армии» (УДА, сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») и неоднократно давал интервью с передовой. Актер известен благодаря работам в таких российских картинах, как «Адмирал», «Мы из будущего» и сериале «Грозовые ворота». В 2014 году он переехал на Украину и в августе 2017-го пошел воевать добровольцем в батальон «Украинской добровольческой армии» под командованием Дмитрия Яроша.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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