В Красноярске загорелся склад рынка

В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Видео опубликовал Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По информации агентства, возгорание произошло на территории рынка на Шахтеров, 49. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Собеседник агентства уточнил, что пожару присвоен третий повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось об аналогичном пожаре на территории рынка в Пятигорске. Возгорание произошло на площади 2,4 тысячи квадратных метров.

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