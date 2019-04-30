В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров

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В Предгорном районе Пятигорска загорелось несколько павильонов рынка, сообщает РИА Новости. Видео произошедшего появилось в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Возгорание произошло в 9 часов утра по московскому времени напротив рынка «21 век» в строительном магазине с автомаслами, уточнили в управлении МЧС по Ставропольскому краю. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным агентства, есть угроза распространения огня.

Как сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы управления МЧС по региону Олег Дегтярев, погибших и пострадавших нет.

Ранее, 29 апреля, в Саткинском районе Челябинской области госпитализировали шестерых детей после пожара в церкви. В ходе экскурсии в деревянную церковь в поселке Межевом четыре девочки и два мальчика в возрасте до семи лет поднялись на колокольню. В это время на нижнем уровне здания начался пожар. Детям пришлось выбираться через задымленное помещение.

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