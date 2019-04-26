Опубликовано видео пожара на территории завода-производителя ракет «Сармат»

В сети появилось новое видео с пожаром на крупном оборонном заводе «Красмаш» в Красноярском крае. Кадры опубликованы на YouTube.

На них видно, как в воздух над предприятием поднимаются густые клубы черного дыма.

Пожар в одном из корпусов завода «Красмаш» начался ранее 26 апреля. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысячи квадратных метров рухнула. Позднее площадь возгорания увеличилась до более чем 20 тысяч квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован.

Уточняется, что горит склад холодильников завода «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». Там находится около 50 тысяч холодильников, утверждает источник ТАСС. Боевой техники в горящем здании нет.

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.

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