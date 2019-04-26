В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

В Красноярске загорелся крупный оборонный завод «Красмаш». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю, передает REGNUM. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «На видео видно».

По данным агентства, горит крыша одного из корпусов завода. С огнем борются 38 человек на девяти единицах техники.

По информации ТАСС, площадь пожара на заводе составила пять тысяч квадратных метров. В МЧС России сообщили агентству об обрушении кровли цеха по производству холодильных установок. Пожару присвоен четвертый, высший для региона уровень сложности.

Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он также является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.

В начале апреля на заводе по производству взрывчатки «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв. Вокруг здания загорелась трава. Здание цеха рухнуло полностью. Возгорание произошло при разгрузке применяемых в производстве материалов.

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