Стала известна судьба ракет «Сармат» на горящем заводе

В Красноярске на заводе «Красмаш» горит склад с холодильниками, где боевой техники или ракет нет. Остальным цехам огонь не угрожает, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, возгорание произошло в цеху, где раньше располагался компрессорный завод «Бирюса». Сейчас его используют в качестве склада для холодильников. «Боевой техники в горящем здании нет», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что склад расположен обособленно, поэтому остальным цехам огонь не угрожает.

По информации РИА Новости, угрозы детонации ракет «Сармат» и «Синева» нет, поскольку склады их сборки находятся в километре от горящего склада холодильников. Однако от пожара может пострадать завод по производству холодильников «Бирюса», отмечает «Интерфакс». «Информация о том, что горит именно завод "Бирюса", проверяется», — сказал собеседник агентства.

Пожар в одном из корпусов завода «Красмаш» начался ранее 26 апреля. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула.

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он также является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.

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