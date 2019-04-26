Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали

В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

По данным агентства, локализация пожара произошла в 18:16 по московскому времени. Из-за пожара частично обрушилась кровля предприятия.

Ранее сообщалось, на территории завода «Красмаш» начался пожар. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысячи квадратных метров рухнула. Как стало известно позднее, загорелся склад с холодильниками «Бирюса», где боевой техники или ракет нет. По состоянию на 18:00 по московскому времени площадь пожара на территории завода достигла 24 тысяч квадратных метров.

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.

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