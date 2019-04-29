На территории завода-производителя ракет «Сармат» продолжат делать холодильники

В Красноярске продолжит работу завод холодильников «Бирюса», находящийся на территории горевшего завода «Красмаш». Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

«Несмотря на значительный объем ущерба, понесенный красноярским заводом холодильников "Бирюса" из-за пожара на складе готовой продукции, прекращение деятельности предприятия не планируется», — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководство завода готовит план первоочередных действий по обеспечению технологического процесса, оценивает ущерб и обдумывает необходимость возможных форм господдержки.

На следующей неделе в правительстве региона состоится совещание с участием собственников предприятия, руководителей профильных министерств и ведомств для определения роли сторон в организации дальнейшей работы предприятия.

26 апреля на территории завода «Красмаш», который является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон», произошел пожар. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысячи квадратных метров рухнула. Как стало известно позднее, загорелся склад с холодильниками «Бирюса», где боевой техники или ракет не было. Там находилось около 50 тысяч холодильников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!