Нашелся «танк ядерного апокалипсиса»

Блогер Андрей Тарасенко опубликовал в ЖЖ фотографии советского высокозащищенного транспортного средства «Ладога» в парке «Патриот» в Каменске-Шахтинском Ростовской области. «Российская газета» прозвала эту машину «танком ядерного апокалипсиса».

«Машина на фото получена музеем с базы хранения войск связи», — пишет Тарасенко.

Как следует из описания, которое приводит блогер, «Ладога» предназначена преимущественно для «высокого административного уровня». Она имеет бронированный корпус с герметизированным обитаемым отделением и противорадиационной защитой, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, а также комплекс информационных приборов и средств связи.

Судя по кадрам, машина находится в довольно потрепанном состоянии: многие поверхности частично разрушены коррозией, во внутренних отделениях разбросаны кабели, висят оторванные провода, а на полу заметны следы воды.

Всего было выпущено пять единиц такой техники, пишет «Российская газета». Первый образец был изготовлен в начале 1980-х годов на базе шасси танка Т-80. Одну из таких машин, как указывает издание, использовали для разведки местности в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.

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