На стадионе «Украина» прозвучала песня о любви к Москве

На стадионе «Украина» во Львове, на котором состоялся матч третьего тура чемпионата страны между «Карпатами» и «Мариуполем», прозвучала песня о любви к Москве. Об этом сообщает ТСН.

Встреча прошла 11 августа. Перед ее началом болельщики услышали трек Moscow Never Sleeps в исполнении российских исполнителей Тимати и DJ Smash. Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин пообещал разобраться в ситуации и выяснить, кто включил песню.

Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице чемпионата Украины «Карпаты» занимают 11-е место, «Мариуполь» — седьмое.

В августе 2018 года сборная Украины отказалась заселяться в гостиницу «Москва» в чешском городе Злин перед матчем Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко решили не делать этого «по понятным причинам».

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