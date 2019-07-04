На Украине прокомментировали угрозы футболиста в адрес российского клуба

Бывший член Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков прокомментировал угрозы украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды в адрес «Краснодара-2». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Франков заявил, что не нужно реагировать на слова футболиста. «Надеюсь, что это все-таки шутка. Если человек предупреждает, что намерен сломать соперника, и делает это, то это выходит из плоскости футбольного права. В этой ситуации санкции против Габовды будут очень серьезными», — отметил он.

По мнению экс-члена ФФУ, главному тренеру «Халадаша» не стоит выпускать футболиста даже после беседы на эту тему. «Нужно учитывать фактор, что украинец выходит против российской команды. Тем более если футболист из Западной Украины», — добавил он.

Ранее 4 июля Габовда выложил пост в Instagram с угрозами в адрес игроков «Краснодара-2». «Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет», — написал он. Позже пост был удален, а футболист заявил, что его аккаунт взломали.

В клубе сочли поведение полузащитника неприемлемым и наказали его. В итоге спортсмен не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2». Встреча между командами состоится 5 июля.

30-летний Габовда выступает за «Халадаш» с 2018 года. Также он известен по выступлениям за минское «Динамо» и ряд украинских клубов.

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