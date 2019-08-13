В России назвали провальные самолеты СССР

СССР разрабатывал четыре проекта самолетов и один проект вертолета, которые по разных причинам не были доведены до конца, завершившись на стадии чертежей и единичных прототипов, пишет РИА Новости.

Список агентства включает орбитальный истребитель МиГ-105.11, тестировался которого сбрасыванием с самолета-носителя Ту-95 в сентябре 1978 года завершилось аварией, стратегический бомбардировщик М-50, которому во время испытаний в конце 1950-х — начале 1960-х годов так и не удалось развить сверхзвуковую скорость, и самый тяжелый и грузоподъемный вертолет в мире Ми-12, предназначавшийся для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет (МБР), необходимость в чем отпала.

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Также в перечень вошли летательный аппарат ВВА-14, объединявший функции гидросамолета, бомбардировщика и торпедоносца, создание которого прекратилось из-за отсутствия подходящих двигателей, и истребитель пятого поколения МиГ-1.44, разработка которого завершилась из-за отсутствия финансирования.

В августе ТАСС сообщил, что в настоящее время в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется более 1,8 тысячи самолетов.

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