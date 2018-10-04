В России назвали провальное космическое оружие СССР

В СССР разрабатывалось несколько перспективных космических технологий военного назначения, которые в дальнейшем не получили развития, пишет ТАСС.

Подборка, подготовленная информационным агентством, начинается с воздушно-орбитального истребителя системы «Спираль», которая в итоге остановилась на создании дозвукового аналога орбитального самолета МиГ-105. Проект был закрыт из-за дороговизны. В настоящее время единственный экземпляр МиГ-105 хранится в подмосковном музее в Монино.

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Опыт, полученный при разработке «Спирали» и МиГ-105, пригодился для создания корабля «Буран», который в составе системы «Энергия-Буран» запускался один раз. Также в перечень попали космический комплекс «Алмаз», технологии которого применялись в орбитальной станции «Мир» и МКС, и система «Истребитель спутников».

В октябре начальник департамента международного сотрудничества «Роскосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что проект окололунной станции Gateway может не представлять интерес для России, если США будут занимать в нем руководящую роль.

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