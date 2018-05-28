Названы пять провальных российских вооружений

РИА Новости назвало пять прототипов советских и российских вооружений, построенных в единственном экземпляре и не дошедших до серийного производства.

Список начинается с советской АПЛ (атомной подводной лодки) К-162 проекта 661 «Анчар». Вступивший в строй в 1969-м корабль в подводном положении разгонялся до рекордных 44 узлов (82 километра в час). Недостатками АПЛ стали запредельная шумность, а также высокая стоимость (корпус атомохода сделан из титана).

Прототип ударного экраноплана-ракетоносца «Лунь», предназначенного для борьбы с американскими авианосцами, отличали большие размеры (75 метров в длину и 20 метров в высоту) и скорость (до 500 километров в час). Спущенный на воду 16 июля 1986 года аппарат шел к цели на предельно малой высоте (от 7 до 20 метров), в результате оставался незаметным для штатных корабельных средств противовоздушной обороны противника. «Лунь» списали и законсервировали из-за отсутствия финансирования.

Прототип перспективного истребителя Су-47, впервые поднявшийся в воздух 25 сентября 1997-го, отличает крыло обратной стреловидности, которое улучшает управляемость самолета на малых скоростях и взлетно-посадочные характеристики, уменьшает радиолокационную заметность в передней полусфере и повышает аэродинамическую эффективность планера. Самолет, крыло которого изготавливалось из дорогих композиционных материалов на основе углепластика, оказался слишком дорогим.

Российский проект основного боевого танка «Объект 640», разработанный в 1990-е, впервые продемонстрировали в 1997-м. Машина на семикатковом шасси с башней новой конструкции получила 1500-сильный газотурбинный двигатель, позволявший развивать скорость по шоссе до 80 километров в час, 125-миллиметровое гладкоствольное орудие с автоматом заряжания, динамическую защиту «Кактус» и комплекс активной защиты «Дрозд-2». «Объект 640» остался в единственном экземпляре, поскольку Минобороны России не устроила концепция танка, мало отличающаяся от стоящих на вооружении серийных машин Т-72 и Т-80.

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Космический самолет МиГ-105.11 стал советским ответом на американский экспериментальный X-20 Dyna Soar. Летательный аппарат планировалось выводить на орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В конце 1970-х прототип испытывали на дозвуковой скорости, сбрасывая с самолета-носителя (переоборудованного стратегического бомбардировщика Ту-95). Дозвуковой прототип развивал скорость до 800 километров в час, весил 3,5 тонны и управлялся одним пилотом. Испытания завершились 13 сентября 1978 года аварией, когда орбитальный самолет пострадал при посадке. В дальнейшем проект закрыли из-за его чрезмерной дороговизны.

Информационное агентство отмечает, что, хотя перечисленные пять вооружений были произведены в единственном экземпляре, они оказались полезными при разработке другой военной техники.

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