Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»

Российская перспективная атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения «Хаски» полностью сольется с шумом мирового океана, заявил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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Ранее в мае он же сообщал о завершении концептуального проектирования АПЛ, облик которой уже определен. По его словам, в настоящее время «ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки».

Разработка многоцелевой АПЛ нового поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге. В настоящее время в России также строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа «Ясень» и стратегических подводных лодок типа «Борей».

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