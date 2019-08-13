Объяснена нетерпимость российских туристов в самолете

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, почему российские авиапассажиры вскакивают с кресел сразу после посадки самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

14 процентов россиян признались, что встают с места раньше разрешенного сигнала и начинает доставать вещи с багажной полки. Часть из них делают это только потому, что просто не могут сидеть на месте, а другие — потому что надеются, что выйдут из самолета раньше.

При этом 58 процентов путешественников пояснили, что не встают после посадки и раздражаются из-за тех, кто это делает, а остальные 28 процентов не начинают собираться раньше времени и не обращают внимания на тех, кто вскакивает с мест.

В августе онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales провел опрос среди россиян и выяснил, что четверть путешествующих на самолетах туристов встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди. Свою любовь к очередям участники исследования аргументировали «скукой», «профилактикой от варикоза» и «стадным инстинктом».

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