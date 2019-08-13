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Начальника омского главка МВД уволили после драки с машинистом московского метро

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Начальника управления МВД Омска Алексея Меркушева уволили из правоохранительных органов после драки с машинистом в московском метро. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В Омской области была проведена служебная проверка, после чего Меркушева временно отстранили от работы, а после уволили по отрицательным мотивам за действие, порочащее честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов.

В данный момент обязанности начальника полиции Омска временно исполняет полковник регионального МВД России Евгений Быков.

Инцидент с участием Меркушева произошел 10 июля на станции «Каширская» Замоскворецкой линии. Полицейский, откомандированный слушателем в московскую Академию управления МВД России, спустился в метро в состоянии алкогольного опьянения и подрался с машинистом поезда. В результате последнего госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

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