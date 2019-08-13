Предсказана новая смертоносная эпидемия

Международная группа ученых выяснила, что бактерия Clostridium difficile, вызывающая инфекционные заболеваний кишечника, эволюционирует с появлением вида, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется. Микроорганизм может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния, например сепсис. Об этом сообщает издание Science Daily.

Исследователи проанализировали геном 906 штаммов клостридии, выделенных из человека, животных (собак, свиней и лошадей) и окружающей среды. Оказалось, что в настоящее время формируется разновидность микроорганизма, который приспособлен для выживания и роста в больничных условиях. Этот штамм присутствует в 70 процентах образцов, взятых у пациентов больниц. Он обладает мутациями, которые позволяют бактерии лучше усваивать сахара. Результаты исследования показали, что микроорганизмы активнее колонизируют кишечник мышей, рацион которых богат углеводами.

Clostridium difficile впервые появилась около 76 тысяч лет назад, однако число различных штаммов начало увеличиваться в конце XVI века при появлении первых больниц. Бактерии формируют споры, устойчивые к воздействию внешней среды и легко передающиеся от человека к человеку. К заболеваниям часто приводит прием антибиотиков, которые уничтожают полезную микрофлору и способствуют росту клостридий.

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