Россиянин потратил 40 рублей и стал миллионером

Житель Калининграда приобрел лотерейный билет за 40 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает местное издание «Клопс».

Результаты розыгрыша «Гослото» объявили в понедельник, 12 августа. Россиянину удалось угадать все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33.

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Представители «Столото» подчеркнули, что выигрышная комбинация состояла только из двух цифр: 2 и 3. «Возможно, они что-то значат для победителя», — добавили они.

Счастливый обладатель денежного приза пока не объявился.

Ранее сообщалось, что житель Республики Карелия выиграл в Государственной жилищной лотерее трехкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Карельчанин может отказаться от квартиры и получить денежный приз в размере 43 миллионов рублей.

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