Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть

«Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба», передает РИА Новости.

Таким образом, общая сумма выплат выросла до 2,9 миллиона евро. В «Укртранснафте» при этом добавили, что это не окончательный размер компенсации.

Размер первого транша составил 2,3 миллиона евро. Это позволило возместить убытки, понесенные украинской компанией из-за приостановки транзита нефти в апреле.

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24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью. Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально для получения компенсации.

Это решение вызвало возмущение компаний, получивших убытки из-за грязной нефти. Так, белорусский «Белнефтехим» заявил, что «Транснефть» не имеет права ограничивать компенсации.

19 апреля Белоруссия заявила о поступлении из России нефти со значительным превышением содержания хлорорганики. Затем прокачка нефти на Украину и в ряд стран Европы была приостановлена, чистое сырье начало поступать по трубопроводу «Дружба» только в мае. В России в связи с загрязнением нефти возбудили уголовное дело. Ситуация стала крупнейшим нефтяным кризисом в современной российской истории.

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