Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»

Российская компания «Транснефть» перечислила украинской «Укртранснафте» часть компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом говорится на странице «Укртранснафты» в Facebook.

Размер первого транша составил 2,3 миллиона евро. Это позволило возместить убытки, понесенные украинской компанией из-за приостановки транзита нефти в апреле. Также в «Укртранснафте» заявили, что итоговый размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения с «Транснефтью». О том, какую сумму должна будет выплатить российская сторона, не сообщается.

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24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью. Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально для получения компенсации. Это решение вызвало возмущение компаний, получивших убытки из-за грязной нефти. Так, белорусский «Белнефтехим» заявил, что «Транснефть» не имеет права ограничивать компенсации.

19 апреля Белоруссия заявила о поступлении из России нефти со значительным превышением содержания хлорорганики. Затем прокачка нефти на Украину и в ряд стран Европы была приостановлена, чистое сырье начало поступать по трубопроводу «Дружба» только в мае. В России в связи с загрязнением нефти возбудили уголовное дело. Ситуация стала крупнейшим нефтяным кризисом в современной российской истории. Президент России Владимир Путин заявил, что это нанесло ущерб репутации страны как надежного поставщика сырья. Российские контрагенты заявили, что они понесли убытки на десятки миллионов долларов и будут добиваться компенсации.

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