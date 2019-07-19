Обвиняемый по делу о «грязной» нефти россиянин попросил убежище в Литве

Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко, задержанный в Литве в качестве обвиняемого по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», попросил политическое убежище. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила представитель Вильнюсского городского участкового суда Риманте Краулише, передает «Интерфакс».

«В четверг суд разрешил арестовать Ружечко на три месяца», — добавила она.

Россиянин был задержан в Вильнюсе по ордеру Интерпола. Правоохранительные органы России поставлены в известность, пояснил источник агентства.

В посольстве России сообщили ТАСС, что Ружечко не обращался за юридической помощью.

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15 мая Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко. Вместе с ним в уголовном деле о загрязнении нефтепровода фигурируют гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов. Еще один задержанный — заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин — единственный из фигурантов написал явку с повинной.

Белоруссия заявила о поступлении нефти со значительными превышением содержания хлорорганики 19 апреля. С учетом средней скорости перемещения нефти по нефтепроводу на прохождение около тысячи километров от узла учета в Самарской области до территории ушло бы около восьми дней. В результате загрязнения нефти транзит сырья в Европу был остановлен. Чистая нефть начала поступать по нефтепроводу только в мае.

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