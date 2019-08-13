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В партии Порошенко озаботились гендерным балансом

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Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (в центре)

Представитель партии сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко рассказала, как будет формироваться руководящий состав фракции в Верховной Раде. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Нашу фракцию возглавит профессиональный человек, его замом тоже будет профессиональный человек — мы команда профессионалов. И тут будет соблюден гендерный баланс», — сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что лидером партии все равно останется Порошенко.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что Порошенко, возможно, сложит свои депутатские полномочия, Геращенко ответила, что партия не планирует реагировать на слухи. «Порошенко сам представит свое видение своей политической карьеры. И она будет развиваться на 100 процентов правильно, как он решит. Его цель (и партия его в этом поддерживает) — он будет депутатом Европарламента», — заявила она.

Ранее, в марте, Порошенко говорил о желании стать депутатом Европарламента после гипотетического вступления Украины в Европейский союз. Так он ответил в преддверии первого тура президентских выборов на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в парламентской кампании в случае своего поражения.

«Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент — когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», — сказал политик.

Всего на Украине открыто 14 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Шесть из них инициировал экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Помимо прочего, политика обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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