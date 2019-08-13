ПСЖ получил инструкцию по продаже Неймара

«Пари Сен-Жермен» готов вести переговоры о трансфере нападающего Неймара, если «Барселона» предложит за него 250 миллионов евро. Соответствующая инструкция пришла в клуб от владельцев из Катара, пишет Marca.

Отмечается, что ПСЖ не желает продавать игрока каталонцам, однако клуб столкнулся с проблемой: на бразильца непросто найти других претендентов. Потому парижане согласились вести переговоры с «Барселоной», и начать их они готовы с отметки в 250 миллионов евро.

В «Барселоне» видят только одну возможность для осуществления этого трансфера: предложить ПСЖ кого-то из своих игроков и доплатить. В Париже, однако, не заинтересованы в обмене на футболистов каталонцев. Поэтому журналисты оценивают сделку как практически невозможную.

Также известно, что борьбу за Неймара ведет мадридский «Реал». Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками и, по информации Sport.es, платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон. Капитан «Барселоны» Лионель Месси, по сообщениям СМИ, попытался отговорить форварда от переезда в Мадрид.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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