Месси попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси связался с бразильским нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, чтобы обсудить возможное возвращение последнего в каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

32-летний Месси воспользовался дружескими отношениями с Неймаром и попытался повлиять на выбор бразильца в вопросах продолжения карьеры. На игрока претендует не только «Барселона», но и мадридский «Реал». Сливочные намерены перехватить Неймара у каталонцев и, как утверждает Sport.es, готовы платить бразильскому форварду 40 миллионов евро за сезон.

О том, что «Реал» вступил в борьбу за игрока, стало известно 2 августа. Позднее появилась информация, что «Барселона» обратилась к Неймару с просьбой не принимать предложение со стороны мадридцев. При этом, как сообщает Marca, «Барселона» рассчитывает приобрести Неймара за счет обмена футболистами и не собирается выплачивать ПСЖ денежную компенсацию за трансфер.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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