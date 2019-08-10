«Реал» поманил Неймара рекордной зарплатой

Издание Sport.es утверждает, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару пятилетний контракт на 200 миллионов евро. Заметка доступна на сайте издания.

Подпись под контрактом сделает Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом планеты после аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. При этом 27-летний бразилец заинтересован в возвращении в каталонский клуб.

9 августа Sport.es сообщил, что «Барселона» рассчитывает, что Неймар снизит требования по зарплате. В каталонском клубе решили помешать возможному переезду игрока в Мадрид. «Реал» же, по информации СМИ, готов отправить в ПСЖ ряд игроков в обмен на Неймара. В частности, «королевский клуб» может расстаться с хорватом Лукой Модричем.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на его счету 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.

В составе «Барселоны» Неймар дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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