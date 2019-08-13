В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Оценки Грузией финансовых потерь в туристическом секторе являются «более чем точными». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, если брать в динамике посещение россиянами закавказской республики в июне, названная накануне в Тбилиси общая сумма потерь в размере 60 миллионов долларов является реалистичной. Он пояснил, что туристы лишили Грузию дохода за два пиковых месяца — июль и август. При этом в августе потери вырастут еще на 10 процентов.

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Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.

12 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подсчитал, что туристический бизнес страны понес убытки в размере 60 миллионов долларов в июле из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Он отметил, что правительство разработало две программы для поддержки туристического бизнеса страны, и выразил надежду на то, что агентствам удастся оперативно решить возникшие проблемы.

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратилось с 8 июля. Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протеста в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

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