Российские власти научат бизнес жить по западному образцу

Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Требования, в частности, будут касаться нефинансовой отчетности, рационального использования природных ресурсов, защиты прав человека. Правила также коснутся компаний, участвующих в госзакупках и получении бюджетного финансирования.

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В основу плана ляжет опыт Организации экономического сотрудничества и развития, стандарты предложат всем российским компаниям. При этом соблюдение этих правил будет добровольным.

Аналитики ВАВТ считают, что бизнес сам заинтересован во внедрении стандартов, поскольку их соблюдение позволит получить доступ к новым рынкам.

Ранее Минэкономразвития доработало и начало обсуждать проект закона об обязательных требованиях, который должен будет кардинально изменить государственное регулирование в области бизнеса.

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