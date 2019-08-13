В России насмерть забили двухлетнюю девочку

В Приморском крае до смерти забили двухлетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Инцидент произошел 11 августа. В квартире дома в селе Ильинка Ханкайского района было обнаружено тело девочки возрастом 1 год 9 месяцев с телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний отчим ребенка.

4 июля в больницу Назрани поступила семилетняя девочка в тяжелом состоянии. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. По делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка обвинение предъявлено ее тетке по линии отца. По версии следствия, в течение этого времени женщина била ребенка ремнем и отрезком шланга.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!