«Барселона» решилась на траты и расставание с футболистами ради Неймара

Каталонская «Барселона» готова предложить «Пари Сен-Жермен» 100 миллионов евро, а также игроков, чтобы заполучить бразильского форварда парижан Неймара. Об этом сообщает ESPN.

«Барселона» может расстаться с хорватским хавбеком Иваном Ракитичем и бразильцем Филиппе Коутинью. Также сине-гранатовые могут в рамках сделки отправить в ПСЖ французского форварда Усмана Дембеле и португальца Нельсона Семедо. Кандидатура хорвата не заинтересовала ПСЖ, однако клуб устроит переход Коутинью. Отмечается, что парижане уже отклонили предыдущее предложение каталонцев (60 миллионов евро и Коутинью).

11 августа Marca сообщила, что в руководстве сине-гранатовых не хотят выплачивать денежную компенсацию за Неймара. «Барселона» тем не менее не отказалась от трансфера 27-летнего игрока и рассчитывала на обмен.

Помимо каталонцев на бразильца также претендует мадридский «Реал». По информации Sport.es, руководство сливочных готово платить форварду 40 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2018/19 на счету Неймара — 23 гола в 28 матчах за ПСЖ. В составе парижан он выиграл чемпионат Франции.

В составе сине-гранатовых Неймар дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Неймар покинул «Барселону» и перешел в ПСЖ в 2017-м. Сделка обошлась парижанам в 222 миллионов евро, что стало рекордом для мирового футбола.

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