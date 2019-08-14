За испорченный отдых детей из подтопленного российского региона объяснились

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объяснил ситуацию с лагерем «Лесная сказка», санитарные условия которого ужаснули прибывших на отдых детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Об этом глава региона сообщил на совещании, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Мы были поставлены в известность за день до приезда детей. Надо будет писать о том, что лагерь летний, что он не отапливаемый. Что дети там отдыхают, что все, как положено, по закону. Но условия именно такие. Чтобы люди знали», — сказал Любимов.

Глава региона также извинился перед детьми, которые оказались в этой ситуации и выразил надежду, что «таких случаев больше не повторится». Отдельно Любимов поблагодарил силовые структуры, в частности МЧС, за оперативное предоставление теплых палаток, Минздрав за оказание помощи детям, у которых проявлялись первые признаки заболевания, а также РЖД, которые выразили готовность выполнить просьбу детей отвезти их домой.

11 августа стало известно, что 179 школьников, которые прибыли в рязанский лагерь «Лесная сказка» из подтопленных районов Иркутской области, попросили родителей забрать их домой. Дети и учителя были шокированы условиями учреждения. По приезду их встретили обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Требованиям Роспотребнадзора не соответствовало и питание. «Мне родители написали: "Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в "Лесную сказку", а привезли в "лесной ад"», — рассказывала сопровождающий воспитатель Людмила Булавина.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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