Названо число рожденных вне брака российских детей

В первой половине 2018 года в России вне брака родилось более 340 тысяч младенцев — почти четверть общего числа новорожденных. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

По информации агентства, в прошлом году появилось на свет 1 604 344 ребенка, из них 340 364 (более 21 процента) младенца родились вне брака. Чаще всего внебрачные дети появлялись в регионах, где в 2018 году не принято было официально регистрировать отношения: в Туве (60,4 процента), Чечне (41,8 процента) и на Чукотке (40,5 процента).

Отмечается, что реже всего вне брака дети появляются в Белгородской и Пензенской областях (13,3 и 12,9 процента соответственно), а также в Кабардино-Балкарии (10,2 процента).

Ранее, 14 августа, сообщалось, что число зарегистрированных браков с января по июнь 2019 года в России снизилось на 46 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Больше всего число зарегистрированных браков сократилось на Чукотке — на 23 процента.

Число разводов в 2019 году тоже снизилось — их стало меньше на 21,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты Росстата уточнили, что в этом году в Туве и Ингушетии число молодоженов увеличилось на 2,7 и 2,6 процента соответственно.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография», в рамках которого планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,62 до 1,7. Для этого планируется увеличить финансовую поддержку семей при рождении детей, а также помочь желающим бездетным семьям с искусственным оплодотворением. Так, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» более 1,1 миллиона нуждающихся семей начнут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Бюджет проекта составит 2688,4 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!