Мужчина два часа бил возлюбленную блинами от штанги за удаление друзей в соцсети

Жительница британского города Олдем Женна Годдард (Jenna Goddard) была избита ее возлюбленным Ричардом Уилсоном (Richard Wilson) за то, что она удалила четырех человек из списка своих друзей в Facebook, сообщает Metro.

По словам женщины, 32-летний бойфренд около двух часов избивал ее блинами от штанги. «Он продолжал бить меня по лицу и ноге. Я кричала, я думала, что умру», — рассказала Годдард о случившемся. По ее словам, Уилсон посчитал, что удаляя друзей на Facebook она хотела скрыть от него этих людей.

34-летняя женщина смогла выбежать из дома к соседям и позвонить в полицию. Оказалось, что это был не первый подобный инцидент. За два месяца до этого Уилсон ударил Годдард в саду из-за фотографии в мессенджере WhatsApp.

Уилсон признал вину в нападениях, его приговорили к двум годам и девяти месяцам тюремного срока. Годдард заявила, что знала об избиениях предыдущих партнерш избранника. По ее словам, через некоторое время она перестала появляться с ним где-либо и ни с кем не виделась ради возлюбленного. «Однако стоило мне с ним поговорить, как он извинялся и на пару недель становился куда вежливее, так что я решала продолжить отношения», — объяснила пострадавшая.

1 августа сообщалось, что проживающий в австралийском Мельбурне 33-летний Рату Бос (Ratu Bose) был признан виновным в изнасиловании двух женщин и нападении на одну из них. Преступник, используя фальшивые данные о себе, встречался с девушками через приложение для знакомств Tinder.

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