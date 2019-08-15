Раскрыты самые нелепые ошибки на экзамене по вождению

Люди рассказали в треде на Reddit, какие самые нелепые ошибки они или их знакомые совершали во время экзамена для получения водительского удостоверения. Многим недочеты в итоге помешали получить права и начать водить.

Пользователь polic1 вспомнил, как один из экзаменуемых прямо во время вождения достал мобильный телефон и ответил на звонок. TechyMitch1 рассказал, что молодой парень поставил одну ногу на педаль газа, как в фильме «Форсаж», а другую — на педаль тормоза, схватился рукой за верхнюю часть руля одной рукой и произнес: «Погнали».

Юзер PuxinF отметил, что его одноклассник не мог сдать экзамен шесть раз, а во время одной из попыток даже сбил пешехода. По словам ILuvMyLilTurtles, однажды он случайно наехал на своего инструктора по вождению. «Я поехал вперед, а не назад, экзаменатор же стоял впереди. Я не сдал», — добавил он.

Но не всегда ошибались именно будущие водители. Пользователь deanolavorto во время сдачи экзамена внезапно не мог поехать вперед. Взглянув на инструктора, он заметил, что тот задремал и положил ногу на педаль тормоза. Лишь гудки автомобилей сзади разбудили его, после чего экзамен был продолжен. Юзер подчеркнул, что сдал тест, несмотря на инцидент.

Echothree33 рассказал, как его отец работал инструктором и однажды застрял с экзаменуемой прямо на железнодорожных путях. По его словам, девушка испугалась приближающегося поезда и застыла в ужасе. Из-за того, что в Канаде сдавать можно и на не специальной машине с педалями на пассажирском кресле, инструктор не мог нажать на газ и уехать — мужчине пришлось дотягиваться до водительской педали.

Ранее пользователь Reddit под ником Tittzo с близкого расстояния сфотографировал свой черный автомобиль, однако зрители с трудом разглядели его на изображении.

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