Американцы увидели «Жигули» на ковре и восхитились российской смекалкой

Пользователь международного имиджборда Reddit опубликовал фотографию автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного в комнате на ковре.

«В России знают, как уважительно относиться к машинам», — говорится в подписи. Пост набрал более 200 одобрений.

В комментариях англоязычные пользователи восхитились смекалкой хозяина авто. Одни предположили, что ковер под автомобилем защищает пол от протекающего масла. Другие решили, что машина находится в помещении, поскольку в России на улице ей было бы слишком холодно.

Один из пользователей заметил, что комната в действительности — обставленный мебелью гараж. Другой возмутился, что в России все ковры должны находиться на стенах, а не на полу. Чистота автомобиля тоже вызвала вопросы: по мнению юзеров, российские водители редко заботятся о том, чтобы вовремя мыть свои транспортные средства.

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