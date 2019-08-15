Украина пожизненно обеспечит Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Об этом сообщает портал «Вести-Украина».

Издание отмечает, что на социальные гарантии могут претендовать президенты, министры и депутаты после ухода со своих должностей. Порошенко, к примеру, может получать помощь от государства в связи с тем, что до сих пор на Украине не отменено постановление Верховной Рады «Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины», принятое в 1992 году.

Согласно документу, после ухода с должности у бывшего главы государства пожизненно остается оклад в размере 28 тысяч гривен (более 73 тысяч рублей). Ему также предоставляется дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание. После прекращения полномочий экс-президенту выделяется государственная охрана, и Порошенко, как утверждают авторы материала, уже пользуется этой услугой.

Точный размер пакета соцгарантий зависит от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра страны. К примеру, находившегося в кресле главы государства с 2005-го по 2010 год Виктора Ющенко государство обеспечивает двумя помощниками, поваром, двумя горничными и двумя официантами, а также двумя автомобилями и четырьмя водителями.

Ранее в июле сообщалось, что в период инаугурации Зеленского Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. Позже он обналичивал деньги еще несколько раз, в мае и июне, снимая суммы от одного до двух миллионов долларов. В общей сложности — 34 миллиона долларов.

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