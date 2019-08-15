Мужчина умер на парковке и получил штраф

В английском городе Ньюкасл-андер-Лайм, графство Стаффордшир, мужчина умер на автостоянке и посмертно получил штраф. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В феврале текущего года 51-летний Ли Хикин (Lee Hickin) умер от сердечного приступа на глазах у возлюбленной. «Ли вышел из машины, сделал буквально десять шагов и скончался», — вспоминает 37-летняя Сара Фокс (Sarah Fox). Ей пришлось бросить автомобиль на парковке и отправиться в больницу на скорой вместе с телом Ли.

Около пяти дней машина находилась на автостоянке. «Потом мне стали приходить квитанции на оплату парковки, — рассказывает британка. — Я писала и звонила им, объясняла ситуацию, однако они продолжают присылать мне счета».

Размер штрафа уже составил 75 фунтов стерлингов (почти шесть тысяч рублей). По словам Фокс, представители автостоянки угрожают довести дело до суда. «Если они этого хотят, то я выступлю на слушании от лица Ли и заставлю их устыдиться», — отметила женщина, прожившая вместе с Хикином восемь лет.

Представители регулирующих органов утверждают, что они связывались с Фокс в апреле и просили ее выслать копию свидетельства о смерти Хикина. «К сожалению, мы так и не получили копию этого документа, хотя разговоры продолжаются, — подчеркнули они. — Как только мы увидим свидетельство о смерти, мы отменим штрафы».

В июле сообщалось, что сетевой супермаркет Aldi заставил пенсионерку платить за правильную парковку. 79-летняя женщина утверждает, что она следовала всем правилам компании и зарегистрировала свой автомобиль в специальном автомате.

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