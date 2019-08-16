Мать сравнила родившегося в мембране ребенка с монстром из фильма «Чужой»

Финли Григг (Finley Grigg) из Суррея (Англия) родился в амниотическом мешке, который обычно разрывается во время родов, из-за чего его мать Зои Робинсон (Zoe Robinson) сравнила новорожденного с Чужим. Об этом сообщает The Sun.

Мать отметила, что когда услышала, как врачи паникуют и говорят о мешке, то посмотрела вниз. Женщина утверждает, что ее малыш был похож на персонажа фильма «Чужой» Ридли Скотта.

Врачам пришлось провести кесарево сечение, когда ребенок был уже снаружи, это поразило 29-летнюю мать новорожденного. Зои рассказала изданию, что врачи были шокированы не меньше, чем она, так как дети рождаются в мешках очень редко.

Жених Зои, Стюарт Григг (Stuart Grigg) снимал роды на камеру, поэтому сделал множество фотографий. Он сообщил изданию, что это было странно и удивительно. Финли находился в амниотическом мешке несколько минут, пока врачи не завершили операцию.

Мальчик родился 15 октября 2018 года. Мать рассказала, что у моряков есть примета относительно детей, родившихся в мешке. Мореплаватели считают, что такие люди не тонут.

Сейчас с ребенком все в порядке, необычное рождение никак не сказалось на его здоровье. Издание отмечает, что во многих культурах рождение «в пузыре» означает удачу и счастливую жизнь.

Согласно статистике, только один из 80-ти тысяч детей рождается в амниотическом мешке.

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