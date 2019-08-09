Мама передала смертельный для новорожденной вирус через поцелуй

Кети Тейлор из Сандерленда (Англия) передала при поцелуе своей 10-ти месячной дочери вирус герпеса, который мог убить малышку. Об этом сообщает The Sun.

Лицо маленькой Лили (Lily Taylor) начало покрываться красными пятнами. 34-летняя мама обратилась с новорожденной в больницу, где ей сказали «следить за ее состоянием». Тогда она подумала, что это может быть реакция на зубы, которые начали прорезаться. Мама Лили купила специальный гель и обработала им десны дочери. Но ничего не помогало, вокруг рта становилось все больше пятен. На третьи сутки Кети отправилась в госпиталь.

Врачи поставили диагноз «герпес». Кети не могла поверить, что это ее вина. Она рассказала изданию, что до Лили потеряла одну дочь, поэтому старалась оберегать новорожденную всеми силами.

Лили не могла есть и пить первые дни из-за боли, и мама давала ей воду через шприц.

Кети сказала, что потребовался целый месяц, чтобы девочка выздоровела. Она отметила, что чувствовала себя неловко, как будто люди осуждали ее, что она не уберегла дочь. Все раны на лице девочки зажили.

Вирус простого герпеса не опасен для взрослого человека. Однако он может нанести вред младенцам и маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом. У младенцев к симптомам герпеса, кроме сыпи, относят колебания температуры тела, сонливость или судороги, затруднение дыхания. Если не начать вовремя лечение, возможен летальный исход.

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