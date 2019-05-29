Младенец пережил три остановки сердца вопреки прогнозам врачей

Ребенок из английского города Бирмингем пережил три остановки сердца и пошел на поправку. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Райли Диббл (Riley Dibble) родился с пороком сердца. Спустя час после появления на свет его сердце остановилось, и врачи экстренно начали реанимировать новорожденного. Ребенок пережил операцию и через неделю отправился домой.

Через три месяца Райли вновь почувствовал себя плохо. Родители заметили, что его кожа стала синеть. Учитывая диагноз, медики отправили к нему экстренную бригаду врачей.

«Мой бедный ребенок задыхался и издавал эти ужасные стоны, его глаза были стеклянными», — рассказала мать Райли Бет (Beth).

В больнице его сердце практически не билось, и врачи обнаружили, что мальчик страдает еще от одного порока сердца — стеноза легочной артерии. Сосуды ребенка слишком узкие, из-за чего кровь в недостаточном количестве поступает в легкие и слабо обогащается кислородом.

Случаи заболевания двумя пороками сердца очень редки. Райли нуждался в немедленной операции, но врач сказал родителям, что ребенок вряд ли выживет, учитывая его истощенное состояние после трех остановок сердца.

«Хирург сказал, что у нас есть два варианта: вернуть его в реанимацию и дать ему умереть на наших руках или сделать операцию. Но он был уверен, что Райли умрет на операционном столе», — рассказал отец ребенка.

Родители решили не лишать малыша единственного шанса на выживание. Операция длилась 12 часов, и ребенку удалось пережить ее вопреки страшным прогнозам.

Сейчас Райли 11 месяцев, ему предстоит перенести еще одну операцию. Родители мальчика признаются, что даже не надеялись, что он доживет до года, но теперь верят в лучшее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!