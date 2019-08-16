Вместо хищений в деле Серебренникова нашли экономию госсредств

Дмитрий Харитонов, адвокат режиссера Кирилла Серебренникова, представил результаты комплексной экспертизы по делу труппы «Седьмая студия», фигуранты которого обвиняются в хищении госсубсидий на подготовку проекта «Платформа». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает РИА Новости.

«Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 миллионов рублей без учета налогов. Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», — заявил Харитонов.

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Результаты экспертизы были оглашены 16 августа в Мещанском суде Москвы, где продолжается рассмотрение дела Серебренникова. Кроме режиссера по нему проходят бывшая чиновница Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

Следствие утверждает, что обвиняемые с 2011-го по 2014 год присвоили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных труппе из госбюджета на проект «Платформа». Свою вину признала только Масляева, которая пошла на сделку со следствием.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде.

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